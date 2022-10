Die Autobahn 21 wird von diesem Montag an abends und nachts teilweise gesperrt. Zunächst betrifft dies nach Angaben der Autobahngesellschaft bis Donnerstag den Abschnitt zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen in südlicher Richtung. Grund seien Rückbaumaßnahmen, nachdem die Fahrbahn komplett erneuert wurde. Deshalb wird der Abschnitt von Donnerstag bis Samstag auch in nördlicher Richtung voll gesperrt. Die Sperrungen sind jeweils von 19.00 bis 6.00 Uhr vorgesehen.