Damit die Autobahn 7 bei Altona unter einem Lärmschutztunnel verschwinden kann, muss viel gebaut werden. Das bedeutet auch Einschränkungen für die Autofahrer. An diesem Wochenende geht das mit einer Vollsperrung einher. Allerdings nur in eine Richtung.

Die Autobahn 7 in Hamburg-Bahrenfeld wird wegen Bauarbeiten von Freitagabend an in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Wegen des Baus des Lärmschutztunnels Altona müsse deshalb am Wochenende mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden, wie die Polizei am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Für die Arbeiten werden die Anschlussstellen zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Montag, 05.00 Uhr, in Richtung Süden gesperrt. Die vier Anschlussstellen Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld und Othmarschen werden bereits ab 21.00 Uhr nicht mehr befahrbar sein. Damit ist auch der Elbtunnel in Richtung Hannover gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die Sperrung großräumig zu umfahren oder den Zugverkehr zu nutzen.