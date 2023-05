Für den Abbruch einer Brücke wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf am dritten Juni-Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Dienstag mitteilte, müssen die Autofahrer von Freitag, 16. Juni, 20.00 Uhr, bis Montag, 19. Juni, 5.00 Uhr, Umwege fahren. An dem Wochenende beginnt die Kieler Woche.

Bei Prüfungen hatten Experten an der Brücke über die A7 bei Owschlag erhebliche Mängel festgestellt. Sie wurde deshalb gesperrt. Während der Sperrung der A7 soll das Bauwerk Stück für Stück abgetragen und die Konstruktion so geschwächt werden, das sie fällt.

Die Brücke war 1971 in Betrieb genommen worden. Feuchtigkeit verursachte eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion, den sogenannten Betonkrebs - also die Konstruktion wurde geschädigt. Zudem wurden Schäden an den Spanngliedern festgestellt. Die notwendige Tragfähigkeit des Bauwerks sei nicht mehr gegeben, teilte die Autobahngesellschaft mit.