Die in der Nacht zu Donnerstag nördlich des Elbtunnels gesperrte A7 in Richtung Flensburg ist am Donnerstagmorgen planmäßig um 5.00 Uhr wieder freigeben worden. Dies bestätigte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstagmorgen. Die Fahrbahn war nach den starken Regenfällen am vergangenen Wochenende abgesackt und musste nun verlegt werden. Im nächsten Schritt soll die kaputte Straße repariert werden.