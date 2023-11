A7 nach Vollsperrung am Wochenende wieder freigegeben

Verkehr A7 nach Vollsperrung am Wochenende wieder freigegeben

Die Autobahn 7 ist nach einer Vollsperrung am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark inklusive des Elbtunnels am frühen Montagmorgen wieder freigegeben worden. Sogar früher als angekündigt, um circa halb fünf, sei pünktlich zum Berufsverkehr wieder alles frei gewesen, teilte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle am Montagmorgen mit.

Die Autobahn 7 ist nach einer Vollsperrung am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark inklusive des Elbtunnels am frühen Montagmorgen wieder freigegeben worden. Sogar früher als angekündigt, um circa halb fünf, sei pünktlich zum Berufsverkehr wieder alles frei gewesen, teilte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle am Montagmorgen mit.

Grund für die Sperrung waren Baumaßnahmen zum Ausbau der A7. Dazu zählen auch Arbeiten am künftigen Lärmschutztunnel in Altona. Nach der Aufhebung der Sperrung läuft der Verkehr jeweils dreispurig in beide Richtungen.