Auf der A7 am Hamburger Elbtunnel hat am Freitagabend eine 55-stündige Vollsperrung begonnen. Wegen Bauarbeiten ist die Autobahn zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark bis Montagmorgen 5.00 Uhr in beide Richtungen nicht befahrbar. Während der Vollsperrung soll eine neue Zufahrt vor dem Südportal des Elbtunnels in Betrieb genommen werden.