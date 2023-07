Eine 62-Jährige ist bei einem Überschlag mit ihrem Auto am Rande der Autobahn 20 bei Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war die Autofahrerin am Sonntagabend in Richtung Segeberg unterwegs und kam aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen eine Leitplanke und wurde dadurch mit ihrem Fahrzeug in die Luft katapultiert. Der Wagen fuhr gegen einen Wildschutzzaun und ein Brückengeländer, stürzte die Böschung runter und überschlug sich. In fünf Metern Tiefe kam er schließlich unter einer Autobahnbrücke in einem Bach auf der Fahrerseite zum Liegen, wodurch die Frau eingeklemmt wurde.