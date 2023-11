Nach der Montage einer Behelfsbrücke ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Warder und Bordesholm seit dem frühen Montagmorgen wieder befahrbar. Die Strecke sei um 1.00 Uhr für den Verkehr freigegeben worden, teilte die Autobahn GmbH in der Nacht von Sonntag auf Montag mit. Alle geplanten Arbeiten zur Montage der Behelfsbrücke südwestlich von Kiel seien trotz Kälteeinbruch frühzeitig abgeschlossen worden. Noch in diesem Jahr soll der Verkehr über die Behelfsbrücke geführt werden. Dafür sollen in den kommenden Wochen die finalen Arbeiten erfolgen, darunter das Asphaltieren der Zufahrten zur Behelfsbrücke und Markierungsarbeiten.