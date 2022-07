Autofahrer haben auch am Sonntag in Hamburg Geduld gebraucht. Aufgrund der Sperrung der A7 zwischen Volkspark und Waltershof wegen Bauarbeiten waren die A1 und die Innenstadt voller, wie die Verkehrsleitstelle Hamburg mitteilte. In der Innenstadt benötigten Autofahrer für den Heidenkampsweg und die Amsinckstraße bei stockendem Verkehr mehr Zeit. Auch auf der A1 Richtung Süden gab es zwischen Öjendorf und Stillhorn acht Kilometer stockenden Verkehr, wie es weiter hieß.