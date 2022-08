Mit Tempo 30 und teils in Schlangenlinien über drei Spuren fahrend ist ein Autofahrer auf der Autobahn 24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) gestoppt worden. Beamte waren am Mittwoch gegen 23.15 Uhr über den in Richtung Berlin fahrenden Wagen informiert worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch des 28-Jährigen aus Mölln. Ein Atemalkoholtest habe wenig später 1,80 Promille ergeben.