Für Bauarbeiten an der Autobahn 7 wird der Elbtunnel in Hamburg im Oktober für 55 Stunden vollständig gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes beginnt die Sperrung am 6. Oktober um 22 Uhr und dauert bis zum 9. Oktober um 5 Uhr in der Früh. Der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark (27) und Hamburg-Heimfeld (32) wird in dem Zeitraum in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt sein. Die Absperrungen der Auffahrt-Rampen in dem betroffenen Gebiet beginnen bereits um 21.00 Uhr und werden nach und nach durchgeführt.