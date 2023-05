Die unter Denkmalschutz stehende Hubbrücke in Lübeck bleibt voraussichtlich bis Ende dieses Jahres gesperrt. Bei Reparaturarbeiten sei festgestellt worden, dass eine Reihe weiterer Bauteile defekt seien, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee am Montag mit. Da viele dieser Teile Sonderanfertigungen seien, sei eine Wiederinbetriebnahme der Brücke in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr möglich. Die Brücke war in den vergangenen Jahren immer wieder außer Betrieb, aktuell ist sie bereits seit Anfang Februar gesperrt.