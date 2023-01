Durch den Austausch von vier baufälligen Brücken an der U-Bahn-Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt kommt es in den kommenden Wochen zu Einschränkungen auf den Linien U1 und U3. Vom 20. bis 26. Januar fährt die U1 zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Wandsbek-Markt nur im Pendelbetrieb im 15-Minuten-Takt, wie die Hamburger Hochbahn am Montag mitteilte. Fahrgäste müssen an den Endhaltestellen in andere Züge umsteigen. Am 28. Januar (Samstag) fahren be i der U3 zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Barmbek ganztägig Busse statt Bahnen. Bei der U1 wird am gesamten zweiten Februarwochenende zwischen Wandsbek-Markt und Farmsen ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.