Das Deutschlandticket droht in Hamburg aus Sicht der CDU-Opposition zu scheitern. Seit November seien gerade einmal 4164 solche Tickets vorbestellt worden, erklärte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Richard Seelmaecker, am Dienstag unter Hinweis auf die Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage seiner Fraktion. "In der Gesamtschau ist dies schwach." Auch könne der rot-grüne Senat nicht seriös abschätzen, wie sich der erwartende Verkauf entwickeln wird. Der Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets ist bislang für den 3. April geplant.