Mehrere Verkehrspolitiker der CDU haben zwischen Hamburg und Hannover ergänzend zur vorhandenen Bahntrasse den Bau einer zweigleisigen Bahnstrecke entlang der Autobahn 7 gefordert. Die Bahnstrecke Hamburg-Hannover sei seit Jahren chronisch überlastet. "Der Norden braucht daher dringend eine Infrastrukturoffensive", hieß es am Sonntag in einer Pressemitteilung des Hamburger CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß, des verkehrspolitischen Sprechers der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg, Richard Seelmaecker, sowie des Vorsitzenden des Landesfachausschusses Stadtentwicklung und Verkehr der Hamburger CDU, Wolfgang Kühl.