Nach einer stundenlangen Sperrung wegen eines umgestürzten Sattelzugs ist die Autobahn 1 (Bremen-Lübeck) am Autobahndreieck Norderelbe in Hamburg wieder für den Verkehr frei. Der Lastzug war am Sonntag von der A255 kommend in die Mittelleitplanke der A1 gefahren und umgekippt. Die Aufräumarbeiten seien in der Nacht zum Montag gegen Mitternacht abgeschlossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall war der 21 Jahre alte Lastwagenfahrer schwer verletzt worden.