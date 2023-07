Bei einem Unfall in Trittau im Kreis Stormarn ist eine 22 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag habe der Fahrer nach einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren. Das Fahrzeug habe sich am Montag überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Fahrer am Montag die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, war zunächst unklar.