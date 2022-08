Trotz grundsätzlicher Skepsis wollen die Grünen im Kieler Landtag aus dem Fehmarnbelt-Tunnel das aus ihrer Sicht Bestmögliche machen. "Der Bau der Fehmarnbelt-Querung wird kommen", erklärte die mobilitätspolitische Sprecherin der Fraktion, Nelly Waldeck, am Dienstag nach einem Besuch der Baustelle in Rødbyhavn (Dänemark). "Nun gilt es sicherzustellen, dass wir den bestmöglichen Nutzen für die betroffenen Gemeinden vor Ort, sowie für gute schnelle Bahnverbindungen an der Ostküste erreichen."