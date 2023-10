Bei einem Unfall nahe der Ortschaft Lentföhrden im Kreis Segeberg sind vier Menschen verletzt worden. Für drei von ihnen bestehe Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Kastenwagen mit den vier Männern sei am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Feuerwehr mit. Die Männer im Alter von 20, 23, 27 und 37 Jahren seien zunächst von Notärzten am Unfallort versorgt und anschließend in Krankenhäuser in Schleswig-Holstein und Hamburg gebracht worden.

Die genaue Unfallursache sei noch unbekannt, sagte der Polizeisprecher am Montag. Andere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen. Zuvor hatten mehrere Zeitungen über den Unfall berichtet.

