In der Ampel-Koalition ist ein Streit ausgebrochen um einen schnelleren Ausbau der Autobahn 23 in Schleswig-Holstein. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte am Mittwoch in Berlin, das Projekt sei auf Bitten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zunächst ausgenommen worden von einer Planungsbeschleunigung. Habeck kommt aus Schleswig-Holstein.