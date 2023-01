Weitere 135 Kilometer Straße und rund 62 Kilometer Radwege sind in Schleswig-Holstein 2022 saniert worden. "Mit genau 93 Millionen Euro Investitionsvolumen – davon allein 7,8 Millionen für Radwege und 16 Millionen für Brückensanierungen – halten wir damit auch in Krisenzeiten das hohe Niveau unseres vor fünf Jahren aufgelegten Landesstraßen-Sanierungsprogramms", sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Dienstag in Kiel.