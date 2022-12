Die Polizei in Schleswig-Holstein kontrolliert Verkehrsteilnehmer bis zum Sonntag verstärkt auf Alkohol und Drogen. "Es ist die Vorweihnachtszeit und damit die Zeit vieler Gelegenheiten: Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, Bier auf der Weihnachtsfeier", teilte Hans Gralla, Sachbearbeiter für länderübergreifende Verkehrssicherheitsarbeit im Landespolizeiamt Schleswig-Holstein, am Montag mit. Der wichtigste Appell sei, nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilzunehmen und das Auto stehenzulassen. Die sogenannte Roadpol-Aktion ist den Angaben zufolge länderübergreifend abgestimmt und wird in allen Bundesländern durchgeführt.