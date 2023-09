Eine Autofahrt über Hamburg zur Ostsee ist derzeit eine Geduldsprobe. Wegen Bauarbeiten auf der A1 steht in Richtung Lübeck und Berlin nur eine statt drei Fahrspuren zur Verfügung. Und auch auf der Ausweichstrecke geht es vor dem Elbtunnel nur mühsam voran.

Wegen Bauarbeiten im Osten Hamburgs brauchen Autofahrer auf der Autobahn A1 am Samstag viel Geduld. Nach Angaben des Polizeilagenzentrums staute sich der Verkehr in den Mittagsstunden in Richtung Lübeck zwischen Harburg und Billstedt auf rund zehn Kilometern. In der Gegenrichtung seien es bei Barsbüttel rund fünf Kilometer.

Wegen Asphaltierungsarbeiten steht nach Angaben der Autobahn GmbH Nord noch bis Montagmorgen gegen 5.00 Uhr in Richtung Lübeck zwischen Hamburg-Billstedt und -Öjendorf nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung Bremen/Hannover seien wie seit Beginn der Bauarbeiten Ende Juli zwei Spuren befahrbar. Die Autobahn ist eigentlich in beiden Richtungen dreispurig.

Die Autobahngesellschaft empfahl Autofahrern in Richtung Lübeck, südlich von Hamburg auf die A7 zu fahren und in Bad Bramstedt der B206 und A20 bis zum Kreuz Lübeck zu folgen. Doch auch dabei war am Samstag Geduld gefragt. Denn nach Angaben der Polizei staute sich der Verkehr mittags vor dem Elbtunnel in Richtung Norden auf einer Länge von acht Kilometern, in Richtung Süden waren es sieben Kilometer.

Darüber hinaus ist die für den Hafen wichtige Köhlbrandbrücke wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten ebenfalls bis Montagmorgen 5.00 Uhr gesperrt. Eine Umleitung sei eingerichtet, teilte die Hamburg Port Authority (HPA) mit. Verkehrsteilnehmende mit Fahrtrichtung Westen sollen demnach der Beschilderung U30 folgen, jene mit Fahrtrichtung Osten der Beschilderung U40. Wer zum Container Terminal Tollerort (CTT) und zum Hafengebiet "Ross" möchte, soll die Umleitung über die Nippoldstraße nutzen.

Größere Behinderungen oder Auswirkungen auf die Autobahn A7 waren zunächst nicht festzustellen. Die Brücke wird vor allem von Lastwagen genutzt, die am Wochenende deutlich weniger unterwegs sind.

Mitteilung der Autobahn GmbH Mitteilung zur Köhlbrandbrücke v. 29.8.