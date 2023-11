Eine Anzeigentafel am Hamburger Hauptbahnhof informiert über den Streik der GDL. Foto

Wegen des bundesweiten Lokführer-Warnstreiks hat die Hamburger S-Bahn am späten Mittwochabend den Betrieb weitgehend eingestellt. Am Hauptbahnhof fuhren nach 22.00 Uhr laut Fahrplanauskunft nur noch vereinzelt Züge der Linie S31 Richtung Pinneberg. Die Fahrplan-App des Hamburger Verkehrsverbunds zeigte für die Zeit nach 23.00 Uhr nur noch Verbindungen mit Bussen und U-Bahnen an. Die Hamburger Hochbahn ist nicht von dem 20-stündigen Warnstreik betroffen.

Wegen des bundesweiten Lokführer-Warnstreiks hat die Hamburger S-Bahn am späten Mittwochabend den Betrieb weitgehend eingestellt. Am Hauptbahnhof fuhren nach 22.00 Uhr laut Fahrplanauskunft nur noch vereinzelt Züge der Linie S31 Richtung Pinneberg. Die Fahrplan-App des Hamburger Verkehrsverbunds zeigte für die Zeit nach 23.00 Uhr nur noch Verbindungen mit Bussen und U-Bahnen an. Die Hamburger Hochbahn ist nicht von dem 20-stündigen Warnstreik betroffen.

Schon zwei Stunden zuvor war es im S-Bahn-Verkehr zu Einschränkungen gekommen. Einzelne Verbindungen auf der Linie S1 von Poppenbüttel nach Wedel fielen laut S-Bahn-Hamburg.de bereits kurz nach 20.00 Uhr aus. Auch auf der Linie S21 von Aumühle zur Elbgaustraße wurden Züge gestrichen, ebenso auf der S31 aus Richtung Neugraben.

Am Donnerstag will die S-Bahn versuchen, nach einem Notfahrplan zu fahren. Fahrgäste wurden aufgefordert, sich online auf dem Laufenden zu halten. "Aufgrund der noch unklaren Situation werden die Fahrzeiten in den Auskunftsmedien (DB & hvv) nur kurzfristig abrufbar sein", hieß es auf der Website.

S-Bahn Hamburg