Verkehr Mitten in den Sommerferien: A7 in Hamburg nach Süden gesperrt

In 14 Bundesländern sind bereits Sommerferien - und viele Menschen haben ihren Urlaub im Norden verbracht oder haben das vor. Wer an diesem Wochenende dafür Hamburg passiert, muss ordentlich Geduld mitbringen.

Mitten in den Sommerferien ist die Autobahn 7 in Hamburg-Bahrenfeld wegen Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel für mehrere Tage gesperrt worden. Die Sperrung der A7 auf der Strecke von der Abfahrt Hamburg-Stellingen bis zum Elbtunnel sei wie geplant am Freitagabend eingerichtet worden, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Samstag in Hamburg. Voraussichtlich bis zum frühen Montagmorgen geht deshalb nun auf der A7 zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel in Richtung Hannover gar nichts mehr. Erst dann soll die Strecke wieder freigegeben werden. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und rät zu weiträumigem Umfahren oder Umsteigen auf den Nahverkehr.