Die schwarz-grüne Koalition investiert aus Sicht der Opposition viel zu wenig in die Sanierung der oft maroden Landesstraßen. Ex-Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) widersprach am Mittwoch seinem Nachfolger Claus Ruhe Madsen (CDU): Die geplanten 90 Millionen Euro im Jahr reichten bei deutlich veränderten Rahmenbedingungen nicht aus. "Was wir brauchen, ist eine spürbare Erhöhung der Mittel und eine jährliche Dynamisierung."