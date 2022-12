Die Pannenserie der Rendsburger Schwebefähre hält an. Wegen eines Defektes an einer Seitenführung des Fahrwagens sei die Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal derzeit außer Betrieb, sagte der Pressesprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Kiel am Donnerstag. Der Schaden sei am Mittwoch durch außergewöhnlich laute Fahrgeräusche aufgefallen, sagte der Sprecher. Zur Vorsicht sei der Betrieb daraufhin eingestellt worden. Im Laufe des Donnerstag sollte ein Techniker versuchen, den Schaden zu beheben. Der "shz" hatte zuerst über die Panne berichtet.