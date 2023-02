In Schleswig-Holstein hat sich der Verkehr auf den Autobahnen im vergangenen Jahr auf einer Gesamtlänge von 14 137 Kilometern Länge gestaut. Wie der ADAC am Donnerstag mitteilte, standen die Autofahrer insgesamt 7793 Stunden lang im Stau. Im Ländervergleich seien dies eher moderate Zahlen, gab der Autoclub an.

Am heftigsten traf es im Norden Reisende am 13. und 14. August auf der A1 zwischen Neustadt und Pelzerhaken in Richtung Fehmarn. Dort ging es bis zu 14 Stunden lang auf 13 Kilometern Länge nicht vorwärts. Am 23. Juli dauerte ein 17 Kilometer langer Stau auf der A7 in Richtung Dänemark zwischen Schleswig-Schuby und dem Grenzübergang Ellund mehr als zwölf Stunden.

Die Autofahrerinnen und Autofahrer standen im vergangenen Jahr auf den deutschen Autobahnen etwa so lange in Staus wie 2021. Laut ADAC summierte sich die Dauer aller registrierten Verkehrsstörungen auf rund 333.000 Staustunden. Im Jahr zuvor waren es 346.000 Stunden. Die Staus erreichten 2022 eine Gesamtlänge von 733.000 Kilometern. Das Stauaufkommen lag im vorigen Jahr noch deutlich unter dem Wert des letzten Vor-Corona-Jahres 2019.

Zum längsten Stau in Deutschland kam es 2022 am 23. Juli in Bayern auf der A8 zwischen Rosenheim und Bad Reichenhall mit einer Gesamtlänge von 44 Kilometern. Ebenfalls auf der A8 waren es am 15. Dezember 40 Kilometer zwischen Burgau und Dachau/Fürstenfeldbruck. Am stärksten mit Staus belastet waren Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.