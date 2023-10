Vor dem Neuen Rathaus in Kiel sind am Mittwoch zwei Autos zusammengeprallt. Es habe vier Verletzte gegeben, eine Frau sei unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die zwei Fahrzeuge seien am Nachmittag auf einer Kreuzung kollidiert, ein Wagen sei dann gegen den Eingang des Neuen Rathauses geprallt. Zunächst habe es Meldungen gegeben, dass ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren sei - dies habe sich nicht bestätigt.