Die mehrtägige Sperrung der Autobahn 7 zwischen Hamburg und Flensburg ist am Montagmorgen wie geplant wieder aufgehoben worden. Der betroffene Streckenabschnitt zwischen Bordesholm und Rendsburg/Büdelsdorf in Richtung Norden konnte schon vor 5.00 Uhr wieder freigegeben werden, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Von Freitagabend an war die A7 im Zuge von Vorbereitungen für den Bau einer neuen Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal und den sechsspurigen Ausbau der Autobahn gesperrt.