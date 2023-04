Schleswig-Holstein und Hamburg haben den Bund zur Aufnahme der Autobahn 20 in die Liste der 144 Beschleunigungsprojekte der Ampel-Koalition aufgefordert. "Das A20-Verkehrsprojekt hat eine große Bedeutung für den ganzen Norden", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung beider Länder in Brunsbüttel. Es gehe darum, den Verkehr in der Metropolregion zu entlasten, vor allem im Zentrum Hamburgs.