Aufgrund einer Brückensanierung wird die Hamburger U-Bahnlinie U1 vom 23. bis 25. September zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen in beide Richtungen gesperrt. Von Freitagabend bis zum Betriebsschluss am Sonntag soll ein Ersatzverkehr mit Bussen laufen, wie die Hamburger Hochbahn AG mitteilte. Die Fahrzeit könne sich dadurch um bis zu 20 Minuten verlängern. Fahrgästen wird empfohlen, sich vorab über alternative Verbindungen zu informieren und auf die Aushänge und Durchsagen an den Haltestellen zu achten.