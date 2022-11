Die A7 mit dem Elbtunnel ist in Hamburg weiterhin voll gesperrt. Trotz eisiger Temperaturen laufen die Bauarbeiten nach Plan. Zwei der drei Brücken, die dem Ausbau der Autobahn weichen müssen, sind bereits gefallen.

Auf der komplett gesperrten A7 in Hamburg kommen die Bauarbeiten gut voran. Zwei Brücken seien bereits abgerissen, darunter eine besonders stabil gebaute an der Bahrenfelder Chaussee, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord am Samstag. An einer dritten Brücke am Osdorfer Weg seien die Bagger noch im Einsatz. Die Trümmerteile der abgerissenen Bauwerke wurden vor Ort zerkleinert und für das Recycling sortiert.

Die Vollsperrung der viel befahrenen Autobahn verursachte am Samstag keine Staus. Auch auf den Umleitungsstrecken über die A1 sowie innerstädtisch über die Elbbrücken fließe der Verkehr, hieß es von der Verkehrsleitzentrale. Die Sperrung der A7 wurde am Freitagabend ausgeweitet. Damit ist die gesamte Strecke zwischen Hamburg-Volkspark im Norden und Hamburg-Heimfeld im Süden der Stadt sowohl in Richtung Flensburg als auch in Richtung Hannover nicht befahrbar.

Wegen der frostigen Temperaturen müssen die Arbeiter an der Baustelle Salz streuen, wie die Sprecherin der Autobahngesellschaft sagte. Die Autobahn dürfe am Montagmorgen, wenn der Verkehr wieder fließen soll, keine Eisfläche sein.

Die drei Brücken über der A7 müssen abgerissen werden, weil die Autobahn von sechs auf acht Spuren erweitert wird und im Bereich Altona einen gut zwei Kilometer langen Lärmschutzdeckel bekommt. Südlich des Elbtunnels wird die Autobahn ebenfalls auf acht Spuren erweitert. Zu dem Projekt gehört auch die Erneuerung der Rampe am südlichen Ende des Elbtunnels. Außerdem entsteht bei Hamburg-Moorburg ein neues Autobahnkreuz, das die A7 mit der neuen A26 aus Niedersachsen verbinden wird.

