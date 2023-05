Für den Winterdienst in der Saison 2022/2023 hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein rund 7,9 Millionen Euro ausgegeben. Das war deutlich mehr als in der Vorsaison mit knapp sechs Millionen Euro. Die 503 eigenen Straßenwärter sowie externe Helfer hätten in der vergangenen Wintersaison die Verkehrsteilnehmer in Schleswig-Holstein gut durchs Land gebracht, teilte Direktor Torsten Conradt am Montag mit.