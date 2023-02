Die Züge auf der Strecke zwischen Lübeck und Kiel sollen nach Angaben des Betreibers Erixx Holstein von Montag (6. Februar) an wieder weitgehend nach dem Regelfahrplan fahren. Auf den Linien RE83 und RB84 werde es aber in den Abend- und Nachtstunden werktags weiterhin zu Zugausfällen kommen, teilte der Bahnbetreiber am Mittwoch mit. Als Ersatz für die ausfallenden Verbindungen sollen auf Teilstrecken weiterhin Busse fahren. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Lübeck und dem niedersächsischen Lüneburg sollen die Züge regulär fahren, ebenso samstags und sonntags zwischen Lübeck und Kiel. Auf der Strecke der RB76 zwischen Kiel Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf bleibe der Schienenersatzverkehr in beiden Richtungen vorerst bestehen.

Die Züge auf der Strecke zwischen Lübeck und Kiel sollen nach Angaben des Betreibers Erixx Holstein von Montag (6. Februar) an wieder weitgehend nach dem Regelfahrplan fahren. Auf den Linien RE83 und RB84 werde es aber in den Abend- und Nachtstunden werktags weiterhin zu Zugausfällen kommen, teilte der Bahnbetreiber am Mittwoch mit. Als Ersatz für die ausfallenden Verbindungen sollen auf Teilstrecken weiterhin Busse fahren. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Lübeck und dem niedersächsischen Lüneburg sollen die Züge regulär fahren, ebenso samstags und sonntags zwischen Lübeck und Kiel. Auf der Strecke der RB76 zwischen Kiel Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf bleibe der Schienenersatzverkehr in beiden Richtungen vorerst bestehen.

Das Bahnunternehmen Erixx Holstein hatte den Betrieb der Linien im Dezember 2022 von der Deutschen Bahn übernommen. Von Anfang an kam es zu zahlreichen Zugausfällen, so dass das Unternehmen auf einen eingeschränkten Ersatzfahrplan umstellte. Grund waren fehlende Zugführer und Erkrankungen. Das Thema beschäftigte auch den Wirtschaftsausschuss des Landtags, wo es heftige Kritik an Erixx Holstein gab.

Über die angekündigte Entschädigung der Fahrgäste für ausgefallene Züge will das Unternehmen in der nächsten Woche informieren.

Mitteilung Erixx Holstein