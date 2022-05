Die Sperrung der Autobahn 7 in Richtung Flensburg/Kiel hat am Samstag den Verkehr in Hamburg behindert. Die Autos stauten sich am Vormittag auf 13 Kilometer ab der Anschlussstelle Hausbruch, wie es von der Verkehrsleitzentrale hieß. Wegen des Einbaus von Flüsterasphalt auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Stellingen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bis Sonntagmorgen um 6.00 Uhr eine Umleitung fahren.

Viele Autofahrer versuchen, die A7 bis unmittelbar vor der Sperrung am Volkspark zu nutzen, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord erklärte. Allerdings verenge sich die Richtungsfahrbahn Flensburg/Kiel bereits ab Waltershof vor dem Elbtunnel um eine Spur. Diese werde für die reibungslose Anlieferung des Asphalts gebraucht.

Die Bauarbeiten lägen komplett im Zeitplan. Dem überregionalen Verkehr empfiehlt die Autobahn GmbH Nord die Umleitung über die A1 ab dem Horster Dreieck und weiter über die A21 ab Bargteheide und die B205 bis zur A7 bei Neumünster-Süd.

Am Sonntag soll der Verkehr auf der Autobahn 7 durch Hamburg tagsüber wieder fließen, bis am Abend um 21.00 Uhr eine Vollsperrung in beide Richtungen beginnt. Ab 5.00 Uhr am Montagmorgen sollen je zwei Fahrspuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und Süden (Hannover) freigegeben werden.

Auch die Köhlbrandbrücke ist bis Montagmorgen um 5.00 Uhr gesperrt. Auf dem markanten Bauwerk im Süden der Stadt laufen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, wie die Hamburger Port Authority (HPA) mitteilte.