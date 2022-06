Ein Mann ist am Dienstagnachmittag in Hamburg am S-Bahnhof Ohlsdorf ums Leben gekommen. Er sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, nach Zeugenaussagen sowie der Auswertung von Videoaufnahmen mit einer anderen Person kollidiert und daraufhin zwischen eine fahrende S-Bahn und die Bahnsteigkante geraten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe so starke Verletzungen erlitten, dass er starb.