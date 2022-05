Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) feilen an neuen Konzepten für mehr Bequemlichkeit im Busverkehr. Dazu nehmen die VHH vier neue elektrisch getriebene Volvo-Gelenkbusse mit einem neuen Innenraumdesign in Betrieb. Die Busse «verfügen nun im hinteren Fahrzeugbereich über eine Sitzbank, die über Eck angeordnet ist und über eine durchgehende Sitzfläche verfügt», teilte der städtische Verkehrsbetrieb am Montag in Hamburg mit. «Diese bietet besonders großen oder dicken Menschen sowie Eltern mit Kindern oder kleineren Gruppen mehr Sitzkomfort.»

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) feilen an neuen Konzepten für mehr Bequemlichkeit im Busverkehr. Dazu nehmen die VHH vier neue elektrisch getriebene Volvo-Gelenkbusse mit einem neuen Innenraumdesign in Betrieb. Die Busse «verfügen nun im hinteren Fahrzeugbereich über eine Sitzbank, die über Eck angeordnet ist und über eine durchgehende Sitzfläche verfügt», teilte der städtische Verkehrsbetrieb am Montag in Hamburg mit. «Diese bietet besonders großen oder dicken Menschen sowie Eltern mit Kindern oder kleineren Gruppen mehr Sitzkomfort.»

Im Sommer sollen sich die Fahrgäste in einer Befragung zu dem neuen Konzept äußern und weitere Ideen und Wünsche vortragen. «Jeder Mensch ist anders und hat andere Bedürfnisse», sagte VHH-Geschäftsführer Toralf Müller. «Die Wünsche verschiedenster Personengruppen in Bezug auf die Innenausstattung unserer Busse unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung, der wir uns in den kommenden Jahren verstärkt widmen wollen.»

Die VHH gehören mehrheitlich der Hansestadt. Der Verkehrsbetrieb ist mit 671 Bussen auf 163 Linien im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) unterwegs.