Nach zwei Jahren Corona-Pause soll der Motorradgottesdienst im Hamburger Michel wieder stattfinden. Wie die Nordkirche am Mittwoch mitteilte, werden zu der Veranstaltung am 12. Juni etwa 3000 Teilnehmer erwartet. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren rund 20.000 Besucher gekommen. Das Motto laute in diesem Jahr «Du.Wir.Zusammen». Die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, soll den Gottesdienst mit einem Grußwort eröffnen.