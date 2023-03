Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Lübeck leicht verletzt worden, als sie sich am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Auto überschlagen haben. Es bestehe der Verdacht, dass die Fahrerin alkoholisiert gewesen sei, sagte ein Sprecher der Polizei Lübeck. Alle vier Insassen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das Auto auf der Fahrbahn in Richtung Fehmarn gegen die mittlere Leitplanke und überschlug sich danach.