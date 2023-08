Ungewöhnliche Runde in Kiel: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Mittwoch Marinesoldaten zu einem Grillabend am Gästehaus der Regierung begrüßt. Gekommen waren Besatzungsmitglieder der Fregatte "Schleswig-Holstein", Patenschiff der Landesregierung. Hintergrund ist das 175-jährige Bestehen der Deutschen Marine. Das Marineschiff liegt derzeit zur Modernisierung auf einer Werft. Die Besatzungsmitglieder absolvierten am Mittwoch mehrere Besuchsstationen in Schleswig-Holstein. Beim Grillabend in Kiel waren außer Günther auch weitere Kabinettsmitglieder dabei.