Im Prozess um den Unfalltod einer 16-Jährigen in einem Linienbus hat die Staatsanwältin am Donnerstag eine Verwarnung nach dem Jugendstrafrecht für den Angeklagten gefordert. Zudem solle er 10 000 Euro in einen Opferhilfsfonds einzahlen, gemeinnützige Arbeit leisten und die Kosten des Verfahrens tragen. Der 22-Jährige habe sich der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der Unfallflucht schuldig gemacht. Der Angeklagte war zum Unfallzeitpunkt am 24. Oktober 2020 noch Heranwachsender.