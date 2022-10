Hamburg will bis Jahresende keinen Schlick aus der Elbe vor der Nordseeinsel Scharhörn verklappen. "Es ist zutreffend, dass es in diesem Jahr keine Verbringung von Sedimenten in der Hamburger Außenelbe geben wird", sagte Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD) auf Anfrage. "Das Thema bleibt aber für 2023 auf der Tagesordnung."