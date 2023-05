Zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter in Hamburg wechselhaft. Sonntagvormittag ist es meist bedeckt, aber dennoch weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad lockern die Wolken im Verlauf des Tages von der Ostsee her zunehmend auf, am Abend wird das Wetter meist heiter. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 6 bis 8 Grad, es weht schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind.

Zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter in Hamburg wechselhaft. Sonntagvormittag ist es meist bedeckt, aber dennoch weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad lockern die Wolken im Verlauf des Tages von der Ostsee her zunehmend auf, am Abend wird das Wetter meist heiter. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 6 bis 8 Grad, es weht schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Wind.

Am Montag wird das Wetter mit Temperaturen zwischen 17 bis 20 Grad heiter. In der Nacht zum Dienstag wird es dann aber zunehmend wolkig mit Regen in der Westhälfte. Auch am Dienstag und am Mittwoch bleibt das Wetter nach Angaben des DWD wechselhaft: Wolken, Regen und Sonnenschein wechseln sich im Tagesverlauf ab bei Temperaturen zwischen 12 bis 16 Grad am Dienstag und 11 bis 15 Grad am Mittwoch.

