Wetterdienst erwartet Gewitter im Norden am Montag

Nach dem Sommerwetter am Wochenende rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag in Hamburg und Schleswig-Holstein ab dem späten Vormittag mit Gewittern. "Dann erreicht uns die Kaltfront eines Islandtiefs", sagte ein Meteorologe vom DWD am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seien Gewitter, zum Teil aber auch Starkregen zu erwarten. Gegen 15.00 Uhr werde die Kaltfront durchgezogen sein.

Am Nachmittag wird es in beiden Nordländern etwas kühler als an den vergangenen Tagen. Dann seien noch Temperaturen zwischen 20 und 23 grad Celsius zu erwarten, sagte der Sprecher. Bei wechselnder Bewölkung seien im Norden ab Montagnachmittag zudem weitere einzelne Schauer möglich.

