Der Landesbezirk Nord der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat Finn Petersen erneut zum Vorsitzenden gewählt. Bei der Bezirkskonferenz Nord erhielt er am Samstag in Hannover 93,7 Prozent der Stimmen und wird den Bezirk für die nächsten fünf Jahre leiten. "In den nächsten fünf Jahren wird es darum gehen die Flächentarifverträge im Landesbezirk Nord zu stärken, zu festigen und auszubauen. Die Grundlagen hierzu haben wir auf der Konferenz gelegt. Jetzt werden wir gemeinsam mit den Tarifkommissionen diese Arbeit angehen", sagte Petersen.