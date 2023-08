Wegen des Schlamms auf vielen Wegen des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken halten die Veranstalter den Anreisestopp aufrecht. "Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit Regenmengen von circa 40 Litern pro Quadratmeter in den letzten 24 Stunden und der daraus resultierende Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und der Zuwegung konnten die Flächen nicht in ausreichender Geschwindigkeit belegt werden", teilten sie am Dienstag mit. "Leider ist nach Auskunft der vor Ort anwesenden Meteorlogen weiterhin mit Massivregen und möglichen Gewittern jederzeit und anhaltend zu rechnen."