Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sind am Sonntag bis zum frühen Nachmittag weniger Wähler und Wählerinnen an die Urnen gegangen als vor fünf Jahren. Bis 14.00 Uhr hatten 36,8 Prozent in den Wahllokalen ihre Stimme abgegeben, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte. 2017 hatten dies zu diesem Zeitpunkt 42,5 Prozent getan. Die Wahlbeteiligung lag damals bei insgesamt 64,2 Prozent.