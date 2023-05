Der FDP-Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky hat sich positiv über das Ergebnis seiner Partei bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein geäußert. Den Liberalen sei es gelungen, das Ergebnis der Wahl von 2018 zu halten, sagte Kumbartzky am Sonntagabend. "Damit können wir zufrieden sein. Denn es ist eines der besten Ergebnisse für die Freien Demokraten in Schleswig-Holstein bei Kommunalwahlen in den letzten Jahrzehnten." Die Partei kam nach Auszählung der meisten Ergebnisse der Kreise und kreisfreien Städte auf 6,8 Prozent der Stimmen.