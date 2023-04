Die FDP in Hamburg hat Sonja Jacobsen zu ihrer neuen Parteichefin gewählt. In ihrer Rede vor den 250 Parteimitgliedern auf dem Landesparteitag betonte sie die Themen Wohnen, Bildung und Verkehr. "Wir sind die Versuchskaninchen im Reallabor des Verkehrssenators", sagte die vormalige Stellvertreterin am Samstag mit Blick auf ein aus Sicht der FDP inkonsistentes Verkehrskonzept für Hamburg.